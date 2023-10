Żużlowa pierwsza liga. Orzeł Łódź stracił zawodnika

W zakończonym sezonie pierwszej ligi H.Skrzydlewska Orzeł Łódź zajął siódme miejsce, a Zdunek Wybrzeże Gdańsk był szósty.

- Wybrzeże to duży klub z historią i uznaną marką - powiedział 22-letni Brennan. - Wiem jak bardzo klub jest zdeterminowany by wygrywać i podobnie jest ze mną. Łączy nas ogromna pasja. Chcę wygrywać, chcę robić progres i zależy mi na regularnej jeździe w Polsce, bo to tutaj jest główna scena naszej dyscypliny. W Anglii mieszkam niedaleko Nicolaia Klindta. Na temat Wybrzeża rozmawiałem z nim dobrych kilka godzin i wypowiadał się o klubie bardzo pozytywnie. Zapewnił mnie, że mogę zaufać Wybrzeżu i się w nim rozwinąć. Nicolai stanowił ogromną pomoc, trudno było prosić o lepszą. Nie wiedziałem zbyt wiele o samym Gdańsku, ale także Oliver Allen wspomniał, że to byłby dla mnie fajny klub i fajne miasto. Sam nigdy nie ścigał się dla Wybrzeża, ale napomknął o nim sam z siebie podczas jednej z naszych rozmów.