Żużlowa I liga. Wiadomo już, kto będzie trenerem żużlowców łódzkiego Orła ZDJĘCIA

- To młody człowiek i popracuje w wolontariacie - powiedział sponsor Orła.- Chce sobie wyrobić nazwisko i ma okazję, żeby to zrobić. Trener Jąder kocha sport żużlowy, że nie śmiałby wziąć od nas złotówki. [...] Trenerów z doświadczeniem, to my już mieliśmy w Łodzi pod dostatkiem. Wszyscy wiedzą jakie były wyniki i jak się to skończyło. Ci co mieli doświadczenie pokazali, jak się to przekłada na wyniki.