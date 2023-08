Żużel. Zdaniem sponsora Orła zawodnikom brakowało woli walki. Po co w Łodzi ten projekt?

I od razu trzeba przyznać, że łódzki zespół dość szczęśliwie utrzymał się w pierwszej lidze.

Witold Skrzydlewski, sponsor łódzkiej drużyny, w jednym z wywiadów powiedział, że był praktycznie już pogodzony z tym, że jego zespół będziemy występował w drugiej lidze.

Zapytany, dlaczego nie udało się powalczyć o awans, odpowiedział:

- O to trzeba spytać zawodników. Nigdy nie zainwestowałem tyle pieniędzy w skład, co w tym roku. Według mnie mieli wszystko, tylko brakowało im woli walki. Nie ma w tym sezonie zawodnika, który mnie nie zawiódł. Mieliśmy trenera z najwyższej półki, który znał się bardzo dobrze z tymi zawodnikami. Liczyłem, że to nam pomoże w osiągnięciu założonego celu.

- Od dłuższego czasu zastanawiam się, o co chodzi w tym projekcie w Łodzi. Nadal tego nie rozumiem - mówi ekspert Sportowych Faktów - Jacek Frątczak. Kiedyś publicznie zadałem pytanie, o co chodzi w tym projekcie w Łodzi i po co tak naprawdę ten żużel tam jest. Myślę, że to jest największy problem. Trzeba sobie założyć konkretne cele, stworzyć odpowiedni do tego budżet, zakontraktować w jego ramach zawodników i wtedy wszystko się zamyka. Mówię to, pomimo mojego ogromnego szacunku i uznania do pana Witolda, za to, ile prywatnych pieniędzy wkłada w to wszystko - przyznał były menadżer.