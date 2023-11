Zuchwała kradzież w sklepie przy ul. Wólczańskiej w Łodzi. Odcięli prąd w całej kamienicy, obrabowali Żabkę i uciekli

ZOBACZ ZDJĘCIA

Miało to zapobiec uruchomieniu alarmu. I faktycznie tak się stało...

W ciągu kilku minut złodziej/złodzieje wynieśli ze sklepu papierosy, e-papierosy, e-liquidy, drogi aklohol i słodycze z górnej półki. W sumie wartość strat oszacowano na 50 tysięcy złotych.

Kradzież zgłoszono o godz. 5.45, gdy pracownik przyszedł do sklepu. Jak ustalili policjanci, do włamania musiało dojść w godzinach nocnych, gdy lokatorzy kamienicy, w której usytuowany jest sklep, spali. Złodzieje bowiem odcięli zasilanie w całym budynku. Nie dopuślili tym samym do uruchomienia alarmu.