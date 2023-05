Zoo w Łodzi. Nowi mieszkańcy łódzkiego zoo. Do łódzkiego zoo przyjechał wielbłąd, oryks i guanako

W pawilonie Nocny Świat - dwie samice galago senegalskiego, czyli małe małpiatki żyjące w Afryce.

- To bardzo ciekawe zwierzęta. Ich angielska nazwa to bush baby, nawiązująca do wydawanych przez nie odgłosów przypominających płacz małego dziecka. Mają zakrzywione zęby służące za grzebień do wyczesywania sierści. Poza tym ich tylne nogi są silnie umięśnione, ich mięśnie stanowią jedną czwartą masy całego ciała - opowiada