Zofia Zborowska, córka znanego aktora, jeszcze nigdy tak dużo nie ważyła. Rozbierane zdjęcia córki Wiktora Zborowskiego

Aktorka opublikowała w swojej internetowej galerii archiwalny kadr, z czasów, kiedy była w życiowej formie podaje rfm.fm. W podpisie wyznała, że aktualnie, będąc w ciąży, waży najwięcej w swoim życiu, jednak zupełnie się tym nie przejmuje.

W podpisie Zofia Zborowska wyjaśniła, że wcale nie tęskni za tamtymi czasami. Wówczas ważyła jedynie 72 kg, przy 178 cm wzrostu. Gwiazda przyznała, że notoryczne ważenie się i pogoń za wyimaginowanym ideałem są dla niej dziś niedorzeczne. Wyznała, że obecnie waży najwięcej w swoim życiu i czuje się z tym rewelacyjnie. Jedynie czego jej brakuje, to aktywności fizycznej.

Miało się kiedyś te talie, a wiecie co jest najlepsze? Że ważyłam wtedy 72kg, wiem bo z ciekawości weszłam wtedy na wagę, normalnie tego nie robię już od lat bo wpędzało mnie to w paranoje i notoryczne kompleksy. Raz na jakiś czas robię sobie pomiar mięśni, tkanki tłuszczowej i wody w organizmie i tyle. Obecnie ważę najwięcej w moim życiu (u lekarza w ciąży ważą co miesiąc) i mam na to tak wywalone jak nigdy. Jedyne co to cholernie brakuje mi porządnej aktywności fizycznej, no ale pewnych kwestii nie przeskoczę napisała.