Zobacz zdjęcia łódzkich drewniaków. Gdzie są łódzkie drewniaki? Domów z drewna w Łodzi jest jeszcze kilkadziesiąt

Wiele z nich z pewnością nie doczeka się remontu. Choć to, że warto rewitalizować nie tylko murowane kamienice świadczy przykład drewnianego budynku przy ul. Przędzalnianej 91, który dwa lata temu znalazł się w finale konkursu Eurobuild Awards jako jeden z najlepszych projektów architektonicznych obiektów zrealizowanych w Polsce. To dziś prawdziwa perełka architektury drewnianej w mieście.

Tak samo mógłby wyglądać także drewniany budynek na ul. Targowej. Według miejskich legend w 1900 r. była to karczma i można było w niej spotkać Józefa Piłsudskiego romansującego z urodziwą córką karczmarza. Jest to jednak tylko legenda, bo budynek karczma nigdy nie był, a Piłsudski był w Łodzi pół roku z żoną i zajmował się drukowaniem czasopisma "Robotnik" w kamienicy przy ul. Wschodniej. Dziś budynek przy ul. Targowej, to jeden z ostatnich tego typu drewniaków w centrum Łodzi, przez co stanowi cenny relikt budownictwa drewnianego. W 1876 r. tę działkę kupił Ignacy Szumpich i między 1889 a 1891 rokiem zbudował dom z drewna. Do tej pory zachował się pierwotny układ pomieszczeń, z którego wynika, że od początku był to dom mieszkalny. Tuż przed I wojną światową właścicielem posesji został Władysław Szymankiewicz, który w latach 30. XX wieku chciał tu zbudować kino-teatr, ale projekt ten nie został zrealizowany.

Po II wojnie światowej właścicielem posesji zostali bracia Owczarkowie, od których w 2000 roku kupili ją państwo Kin.d