ZOBACZ "Łódzkie miejsca wstydu". Zaniedbane kamienice, place, nieruchomości w Łodzi. Jak wyglądają miejsca zaniedbane od lat? 26.04.2021

ZOBACZ "Łódzkie miejsca wstydu". Zaniedbane kamienice, place, nieruchomości w Łodzi. Jak wyglądają miejsca zaniedbane od lat? Kamienice, place i nieruchomości w Łodzi od lat zaniedbane i zapomniane. Tymczasem Łódź jest pięknym miastem, pełnym zabytków i zachwycających widoków. Niestety jest to również miasto wielkich kontrastów estetycznych, w którym piękno sąsiaduje ze szpetotą. I to w często w samym centrum.

ZOBACZ "Łódzkie miejsca wstydu". Zaniedbane kamienice, place, nieruchomości w Łodzi. Jak wyglądają miejsca zaniedbane od lat? Nie chodzi przy tym o to, że jest gdzieś brudno, śmieci wysypują się ze śmietnika, pomazano elewację albo że psie kupy leża na chodniku. Takie rzeczy zdarzają się w każdym mieście i w sumie dość łatwo je usunąć. Prawdziwym powodem do wstydu i wyrzutów sumienia jest to, że przy głównych ulicach Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej, Kościuszki, Zachodniej, Kilińskiego zbyt wiele jest ruin budynków. Takich, do których niestety chyba wielu łodzian już się przyzwyczaiło i niestety pogodziło...

A jakie są najbardziej wstydliwe miejsca w Łodzi. Przede wszystkim te, które widzą turyści, czyli te tuż przy ul. Piotrkowskie i te, które mijają w drodze tramwajem lub samochodem jadąc np. do Manufaktury. Jest wśród nich też Uniontex, czyli "Miejsce uświęcone wizyta Papieża Polaka Jana Pawła II w 1987 r." - jak głosi napis jest na bramie dawnych zakładów włókienniczych przy ul. Kilińskiego. Od dziesięcioleci mówi się o ich rewitalizacji i o wybudowaniu papieskiej izby pamięci. A z roku na rok to coraz większa ruina.

RUINY KAMIENIC W ŁODZI I PLACE PO ROZBIÓRKACH Wstydem jest również tzw. łódzka Hiroszima, czyli ruiny kamienic między ul. Zachodnią, a Piotrkowską. To również plac Wolności z symbolem miasta - pomnikiem Tadeusza Kościuszki, gdzie rozsypują się cegły z betonowych klombów. To podparte deskami kamienice przy placu Zwycięstwa. Jeszcze do niedawna mieszkali w nich ludzie. A politycy w Radzie Miejskiej kłócili się o to, czy plac powinien być Zwycięstwa czy Lecha Kaczyńskiego...

To także ulica Legionów, niegdyś ulica Obrońców Stalingradu. Niewiele się na niej przez 30 lat III RP zmieniło oprócz nazwy. Stan torowiska, jezdni i przyległych do niej kamienic jest taki sam jak w latach 50-tych XX w. Może dlatego kręcono tu oscarową "Idę"? Jednym z powodów do wstydu w Łodzi są też różnego rodzaju kibicowskie napisy na murach. Wulgarne, rasistowskie, antysemickie. I jeszcze "małpki" o które można się potykać na ulicach i w bramach...

