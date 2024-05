Zobacz, jak żyje Izabela Janachowska-Jabłońska? Celebrytka chętnie dzieli się swoim życiem! Tak mieszka współprowadząca „Taniec z gwiazdami"

Tak żyje Izabela Janachowska-Jabłońska

Izabela Janachowska-Jabłońska w 2014 wystąpiła w pierwszej edycji programu Polsatu Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami.. Celebrytka w czerwcu 2014 roku poślubiła Krzysztofa Janusza Jabłońskiego, przedsiębiorcę-milionera.

TAK MIESZKA I ŻYJE IZABELA JANACHOWSKA-JABŁOŃSKA

Izabela Janachowska-Jabłońska od 2021 roku jest współprowadzącą programu Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami.. W kwietniu 2023 roku jej kanał osiągnął ponad 40 milionów wyświetleń. Celebrytka chętnie dzieli się momentami ze swojego życia prywatnego za pomocą mediów społecznościowych, takich jak między innymi podróże do Dubaju, Barcelony, czy Włoch. Jak wygląda życie współprowadzącej program Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami.? Zobacz!