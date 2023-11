Zobacz dom Alicji Węgorzewskiej z The Voice Senior! ZDJĘCIA. Piękny apartament. Zobaczcie, co gwiazda kolekcjonuje

"Zawsze byłam optymistką. Pamiętam, że w średniej szkole powiedziano nam, aby wymyśleć sobie maksymę życia. Wtedy wpisałam w swoim pamiętniczku, pięknie kaligrafując, swoją maksymę - "Mimo wszystko". Wiele lat później z radością spojrzałam na nazwę fundacji Anny Dymnej - Mimo Wszystko. I tak dotrwałam do dnia dzisiejszego - mimo pandemii, mimo wojny, chorób, przeciwieństw, wszystkiego, co z zewnątrz negatywnie nas bodźcuje, staram się patrzeć z optymizmem i radością w przyszłość, ale także tworzyć. Nie czekam, żeby szczęście na mnie spłynęło, lecz aktywnie tworzę rzeczywistość" - przyznała Alicja Węgorzewska, którą, jak wiadomo, zobaczymy w najnowszym sezonie programu "The Voice Senior" w fotelu jurorskim.