Znów przeładowane ciężarówki na łódzkich ulicach. Rekordzista był za ciężki o ponad 1,5 tony

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi 22 kwietnia sprawdzili pod tym kątem 6 ciężarówek, które skierowano do punktu ważenia pojazdów znajdującego się przy al. Włókniarzy. W przypadku trzech aut stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej oraz dopuszczalnej ładowności kontrolowanych pojazdów. Na szczególną uwagę zasłużył dostawczak, który zarejestrowany był do 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej, tymczasem wraz z ładunkiem pojazd ważył 5,12 tony, czyli był przeważony o 1,62 tony. Transportowano nim płyty kartonowo-gipsowe oraz profile aluminiowe i wełnę mineralną na budowę w centrum miasta. Materiałów było tak dużo, że opony na tylnej osi pojazdu ugięły się prawie do połowy. Kierowca potrzebował trzech kursów żeby przewieść cały ładunek zgodnie z przepisami.

Wszystkim kierowcom przeciążonych aut zakazano dalszej jazdy do czasu usunięcia nieprawidłowości oraz ukarano ich mandatami karnymi za ujawnione przekroczenia. Mandatem na kwotę 500 złotych wręczono też kierowcy, który złamał zakaz wjazdu dla pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony.

WITD w Łodzi zapowiada dalsze kontrole wagi pojazdów, bo ich przeładowanie jest nagminnym grzechem transportowców.