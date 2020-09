Znikną tory tramwajowe z ul. 1 Maja w Zgierzu! Będą utrudnienia w ruchu

Tory będą rozbierane na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Łąkowej. W związku z pracami mogą się pojawić utrudnienia w ruchu samochodowym po ul. 1 Maja, gdyż do demontażu torów będzie używany ciężki sprzęt, który częściowo zajmie także jezdnię. Wykonawca obiecuje jednak, że jeśli nawet tak się stanie, to utrudnienia na drodze nie wystąpią w pierwszej fazie prac, czyli od poniedziałku 7 września, ale na późniejszym etapie.

Demontaż torowiska jest kolejnym elementem rewitalizacji połączenia tramwajowego Zgierza z Łodzią. Pod koniec sierpnia władze Zgierza podpisały umowę dotyczącą remontu kolejnego odcinka linii tramwajowej - od Kuraka do placu Kilińskiego. Miasto przeznaczyło na ten cel 12,5 mln zł ze środków własnych, jednak wciąż czynione są starania o pozyskanie dofinansowania zewnętrznego na te prace. Jeśli zakończą się one sukcesem, to pieniądze przeznaczone na odbudowę tramwaju pozostaną w budżecie i będą mogły być wykorzystane na inne cele.

Od wiosny prowadzona jest już modernizacja fragmentu linii od Helenówka do Kuraka. Zdjęto tam stare torowisko, obecnie trwa układanie podbudowy pod nowe. Tramwaje mają znowu ruszyć w przyszłym roku.