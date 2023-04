Znamy program tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi. Temat przewodni to "Hope - Nadzieja"

oto co zobaczymy:

W programie, poza głównym nurtem spiętym hasłem "Nadzieja" będą też wystawy prac wielkich nazwisk w świecie fotografii. Jedna z nich to wielkoformatowe, dynamiczne i odważne kadry Volkera Hinza na wystawie „Area: Sztuka na parkiecie. Warhol, Basquiat i S-ka” pozwolą poczuć atmosferę klubu nocnego, którego blask rozświetlił w latach osiemdziesiątych ulice nowojorskiego Dolnego Manhattanu. Miejsce to, co sześć tygodni przechodziło całkowitą przemianę, a bywalcy przychodzili ubrani w nawiązaniu do haseł przewodnich takich jak: „Jedzenie”, „Moda” czy „Wiara”. Na zdjęciach zobaczymy gwiazdy światowej sceny artystycznej m.in. Warhola, Basquiata, Madonnę czy Grace Jones.