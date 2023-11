Znaleziono zwłoki Grzegorza Borysa? Na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego odkryto ciało

44-letniego żołnierza Marynarki Wojennej szukało go blisko tysiąc osób. W poniedziałek (6 listopada) rano na mokradłach w okolicy rozlewiska Lepusz odnaleziono ciało mężczyzny. Wszystko wskazuje na to, że to poszukiwany zabójca 6-letniego chłopca.

Zaraz po wstrząsającej zbrodni mężczyzna udał się do lasu. Prawdopodnie zabrał z mieszkania specjalistyczny sprzęt do survivalu i nóż, którym najprawdopodobniej dokonał zabrodni. Kilka dni temu odnaleziono plecak 44-latka na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.