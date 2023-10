Znalazł portfel z 11. tysiącami złotych w gotówce i oddał zgubę na policję. Ty też byś tak zrobił?

25-letni mieszkaniec gminy Wieruszów 14 października 2023 roku w Wieruszowie na ulicy Podzamcze w rejonie jednego ze sklepów znalazł portfel. 21-latek natychmiast poszedł do wieruszowskiej komendy i przekazał policjantom zgubę. Jak się okazało w środku oprócz dokumentów znajdowały się pieniądze o różnych nominałach. Po przeliczeniu łącznie znajdowało się ponad 11 tysięcy złotych.

Funkcjonariusze zwrócili zgubę właścicielowi.

Policjanci przestrzegają, że znaleziony przedmiot należy zwrócić prawowitemu właścicielowi lub zgłosić ten fakt policji albo zanieść do biura rzeczy znalezionych. W przypadku, gdyby znalazca tego nie zrobił, odpowiadałby za przywłaszczenie cudzej rzeczy, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolości.