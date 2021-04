15 maja na stadiony będą mogli wrócić kibice. Na razie w limicie do dwudziestu pięciu procent zapełnienia trybun. To oznacza obecność około 4,5 tysięca fanów na zaplanowanym na 16 maja meczu łodzian z Termaliką Nieciecza przy al. Piłsudskiego. Podobnie będzie na spotkaniach z GKS Tychy (29-30 maja) oraz z Odrą Opole (12-13 czerwca).

Po raz ostatni kibice Widzewa oglądali na żywo mecz swojej drużyny 9 paźdzeirnika 2020 roku. Był to popjedynek z Sandecją Nowy Sącz.