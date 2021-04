Zmysłowa, tajemnicza i atrakcyjna! Izabella Krzan paraduje topless. Fani oszaleli. Odważne zdjęcia Izabelli Krzan 27.04.2021

Prezenterka opublikowała w swojej internetowej galerii zdjęcie, na którym pozuje bez biustonosza! W opisie do odważnej fotografii podziękowała za okrągłą liczbę obserwatorów. Fani oczywiście oszaleli. Teraz gwiazda podzieliła się wyjątkowo śmiałym zdjęciem. 25-latka zapozowała w jeansowych ogrodniczkach i bez biustonosza.

W porównaniu do poprzednich zdjęć kobiety na Instagramie to najnowsze zrobiło prawdziwą furorę! Gorąca fotografia zebrała już ponad 30 tys. polubień i prawie pół tysiąca komentarzy! Zachwyceni wielbiciele modelki pozostawili jej pod postem ogromną ilość komplementów – to lawina miłych słów!