Zmiana czasu na zimowy 2023. Kiedy przestawiamy zegarki na czas zimowy? Zmiana czasu jesień 2023 - kiedy?

Zmiana czasu na zimowy 2023. Kiedy przestawiamy zegarki?

Do przestawiania zegarków w dużej mierze przyczynił się Benjamin Franklin. Zwrócił on uwagę, że ludzie chodzą spać wraz z konkretną godziną, a nie kierując się słońcem. Oznaczało to konieczność korzystania ze sztucznego oświetlenia, co generowało koszty. Postulował, by ludzie zaczęli kłaść się spać później, a wstawali wcześniej.

W Polsce po raz pierwszy zmiana czasu została wprowadzona w okresie międzywojennym, następnie w latach 1946-1949 i 1957-1964. Od 1977 roku obowiązuje nieprzerwanie. Do 1995 roku przejście z czasu letniego na zimowy miało miejsce miesiąc wcześniej - w ostatnią niedzielę września. Z zimowego na letni przechodzono podobnie - w ostatnią niedzielę marca.