Zmarł były doskonały piłkarz łódzkiego Widzewa

Andrzej Możejko urodził się 22.04.1949r. w Słupsku. Jak sam mówi w piłkę zaczął grać na poważnie kiedy miał 21 lat. Wcześniej zapisał się do ŁKS w wieku dwunastu lat. Jego trenerem był Władysław Lachowicz, wielki entuzjasta sportu i piłki nożnej, który oprócz zawodu trenera był przede wszystkim cenionym łódzkim dziennikarzem i publicystą. Pokusy życia ulicy były jednak na tyle silne, że Możejko zrezygnował z dalszych treningów, porzucając je nagle w wieku 16 lat.

Przez cztery lata w ogóle nie uprawiał futbolu, zanim nie upomniało się o niego wojsko. Kiedy kończył służbę wojskową w Gdyni, występował w miejscowej Flocie. Wyróżniał się w rozgrywkach ligowych, co budziło zainteresowanie klubuów takich jak: Arka Gdynia, Wisła Tczew i Widzew "Johnny" trafił do Łodzi.

Rozpoczął swoją karierę w Łodzi już w 1971 roku. Widzew grał wtedy w III lidze (w debiucie miał: 26 lat 3 miesięcy 11 dni) po 10 latach Johnny miał na końcie 183 oficjalne występy, kilka bramek. Grał w pucharach w spotkaniach z Juventusem Turyn, Manchester United oraz City.

Andrzej Możejko grał w Widzewie przez 11 lat. W 1981 i 1982 roku zdobył z drużyną mistrzostwo Polski. karierę zakończył w sezonie 1985/1986 w Starcie Łódź.