Zlot maluchów w Łodzi już 23 września. Kultowe małe fiaty znów przejadą przez miasto

Wielka parada maluchów w sobotę 23 września na rynku Manufaktury

Jak co roku i tej jesieni w Łodzi spotkają się fani maluchów - czyli małych fiatów 126p. Te kultowe auta z czasów PRL są do dziś kochane, a ich prawdziwi koneserzy potrafią zaskoczyć zarówno wiedzą na ich temat, jak i pomysłami, jak o nie dbać, jak je podrasować, przerobić - słowem sprawić, by wciąż zachwycały, zaskakiwały i - co najważniejsze - przemierzały nasze ulice i drogi, budząc sentymentalny uśmiech.

Wielu entuzjastom maluchów kojarzą się one z czasami ich dzieciństwa, młodości, wielu przekazało swój sentyment do tych aut swoim dzieciom. Dzięki temu dziś możemy spotykać się na zlotach i podziwiać te niewielkie samochody w wielu różnych odsłonach.

