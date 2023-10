Zima w Łodzi. Jaka będzie zima 2023/2024? Wstępna prognoza pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zima w Łodzi. W styczniu i lutym dużo deszczu i deszczu ze śniegiem

Zima już dała o sobie znać. W Łodzi dwa razy odnotowano przymrozki. W poniedziałek 9 października nad ranem temperatura spadła do minus 0,8 st. C, a przy gruncie nawet do minus 3 st. C, a we wtorek 10 października temperatura spadła do minus 1,4 st. C (tego dnia najzimniej było we Włodawie w Lubelskim, tam termometry wskazały minus 2,2 st. C). W Tatrach i Karkonoszach padał śnieg, sypało także w Zakopanem. Ale na tę prawdziwą, czyli astronomiczną zimę trzeba poczekać jeszcze 71 dni, zacznie się ona 22 grudnia o godz. 4.27, a skończy się 20 marca o godz. 4.06. Potrwa 90 dni.

Według prognozy IMGiW ta pora nie zapowiada się szczególnie mroźna, ale za to obfitująca w opady. W całej Polsce grudzień nie będzie zimniejszy od tego miesiąca w poprzednich kilkunastu latach. Temperatura nie będzie odbiegać od normy wieloletniej z lat 1991-2020. W Łodzi wynosi ona od minus 0,6 st. C do 1,4 st. C. Ale spadnie więcej deszczu, deszczu ze śniegiem czy mokrego śniegu. W Łodzi miesięczna suma opadów wynosi od 26,5 do 48,3 litra na m kw.