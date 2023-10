Zieleń miejska w Łodzi. Na modernizowanym placu Komuny Paryskiej sadzi się cebule tulipanów, hortensje i kaliny Magdalena Rubaszewska

W Łodzi trwa w najlepsze sezon na sadzenie drzew, krzewów i bylin, w tym należących do miasta miejscach poddanych przebudowie czy modernizacji. Do jednego z nich należy plac Komuny Paryskiej. Na skwerze im. Wiedźmina położonego w południowej części placu do gruntu trafiają cebule tulipanów.