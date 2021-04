Zgierz: nowe, wyższe perony, bezpieczne przejście pod torami i windy

Jeszcze przed wakacjami zakończyć się ma modernizacja dworca kolejowego w Zgierzu. Najważniejszym jej elementem jest przebudowa układu peronów i budowa przejścia pod torami, o które od wielu lat prosili mieszkańcy osiedla Krzywie. Równolegle trwa wymiana torowiska, urządzeń sterowania ruchem oraz sieci trakcyjnej. Nowy, trzeci peron pozwoli na wygodniejsze przesiadki oraz stworzy możliwość przyjmowania na stację większej liczby pociągów równocześnie.

Nowe perony wykonano według obecnie obowiązujących standardów bezpieczeństwa. W nawierzchni są specjalne linie naprowadzające, które mają za zdanie ułatwienie poruszania się osobom niewidomym i niedowidzącym. Peron ma 76 cm wysokości, co odpowiada wysokości podłogi pociągów. To duże ułatwienie dla osób starszych, niepełnosprawnych czy podróżnych z większymi bagażami, rowerami czy wózkami dziecięcymi.

Największe zadowolenie mieszkańców Zgierza, także tych, którzy na co dzień nie korzystają z usług kolei, budzi dobiegająca już końca budowa tunelu pod torami. Pozwoli on nie tylko na bezpieczny dostęp do peronów, ale także poprawi komunikację w samym mieście łącząc ulicę Kolejową z ulicą Twardą na osiedlu Krzywie. Dzięki temu tunelowi będzie możliwe bezpośrednie przejście z Krzywia do centrum Zgierza, przystanków komunikacji miejskiej oraz oczywiście pociągów. Do tej pory mieszkańcy musieli chodzić pod wiaduktem przy ul. Długiej lub skracali sobie drogę chodząc przez tory w niedozwolonym miejscu.