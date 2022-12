Zdenerwowali Lenkę Klimentową. Nie przebierała w słowach

Ale już wiemy, że się myliliśmy. Widać, że świat idzie do przodu i następuje unifikacja języka, co chętnie demonstrują krajowi celebryci.

Jan Kliment i jego żona Lenka kilka tygodni temu przywitali na świecie pierwsze dziecko. Szczęśliwa mama zamieściła w sieci film, na którym widać jak tańczy z synem, no i się zagotowało. W komentarzach krytykowano ją za nieodpowiednie trzymanie dziecka. - Twój syn ma tydzień, a potrząsasz nim jak workiem ziemniaków - pisali, co bardziej delikatni internauci. Widać, że krytyka rozzłościła Lenkę.

Tancerka napisała: - To, że macie o tym filmiku swoje zdanie i go krytykujecie, to jedna sprawa, ale obrażanie mnie to już za dużo! Nie macie do tego prawa, a ja tego tak nie zostawię. Jeśli ktoś chce mnie nazywać debilką, albo jeszcze gorzej, to WYPAD z mojego profilu. (...) Gdybyście podpisali petycję na ratowanie zwierząt, to zrobilibyście zdecydowanie coś dobrego, zamiast dawać mi rady, czy mogę klepać mojego synka, czy mogę go trzymać na ręce, czy robię to dobrze, czy mogę oddychać, czy dobrze mu daję jeść, czy karmię piersią. To jest mój syn i ja biorę 100 procent odpowiedzialności za niego. Nie Wy!