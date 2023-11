Zdecydowała się na szczere wyznanie. Joanna Jabłczyńska mówi na temat zdrady, która ją dotknęła. ZDJĘCIA Asi 23.11.2023

Aktorka Joanna Jabłczyńska

W wywiadzie aktorka wyznała, o tym, że była zdradzana, że nie dopuszczała takiej myśli do siebie. To był szok, szczególnie, że Joanna wyznaje prostą zasadę: jeśli nie chcesz z kimś być, to po prostu to powiedz.

Byłam zdradzona absolutnie. Ale ja nie wierzyłam, że tak jest. Nie wierzyłam, że to może się zdarzyć. Bo dlaczego? Jeżeli ktoś nie będzie chciał ze mną być, to przecież może mi o tym powiedzieć.

Jabłczyńska powiedziała, że nie odczytywała żadnych sygnałów świadczących o tym, by jej partner ją zdradzał. Wyznała też, że jak to zwykle bywa w tego typu sytuacjach, o zdradzie dowiadywała się ostatnia.

Aktorka, która z wykształcenia jest prawnikiem, nie tylko sama została oszukana przez partnera. Opowiedziała też o zdradzie w jej rodzinie. Gdy była jeszcze nastolatką, odkryła, że jej ojciec ma romans. Sprawdzała bilingi rozmów, gdy dostrzegła, że jeden numer powtarzał się na wykazie niezwykle często. Później okazało się, że był to numer telefonu kochanki taty.