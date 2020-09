Zdaniem trenera ŁKS. Sparing z Radomiakiem to była gra użyteczna i potrzebna. Zobacz tabelę I ligi

Trudno w tej chwili przesądzić, czy ten mecz dojdzie do skutku. W środę okazało się, że u jednej z 50 osób znajdujących się na liście izolacji sportowej Stomilu Olsztyn wykryto zakażenie koronawirusem. Jeszcze w minionym tygodniu każda z osób znajdujących się na liście została przebadana pod kątem obecności wirusa SARS-CoV-2. Do czasu uzyskania wszystkich wyników badań, treningi piłkarskiej drużyny odbywają się indywidualnie.

Niespodziewana wygrana GKS

Piłkarze GKS Bełchatów w drugiej kolejce I ligi pokonali Miedź Legnica 1:0 (1:0). To spora niespodzianka, bo goście to jeden z kandydatów do awansu do ekstraklasy.

1:0 - Łukasz Wroński (55).

GKS: Paweł Lenarcik - Marcin Sierczyński, Seweryn Michalski, Mariusz Magiera, Mateusz Szymorek - Bartłomiej Eizenchart (69, Szymon Łapiński), Waldemar Gancarczyk, Michał Pawlik, Dawid Flaszka (88, Marcin Szeibe), Łukasz Wroński (88, Bartłomiej Lisowski) - Przemysław Zdybowicz (71, Damian Hilbrycht).

Bełchatowianie przystąpili do rozgrywek z dwoma ujemnymi punktami, które zostały im odjęte z powodu problemów finansowych i organizacyjnych.

Pozostałe wyniki:

Widzew Łódź - ŁKS Łódź (16 września, 19.10)

Stomil Olsztyn - Odra Opole (16 września, 19.45)

Zagłębie Sosnowiec - GKS Tychy 3:0

Sandecja Nowy Sącz - Termalica Nieciecza 0:1

Arka Gdynia - Puszcza Niepołomice 3:2