Zbudują od nowa szpital psychiatryczny przy ul. Aleksandrowskiej w Łodzi Na inwestycję będzie potrzebne ok. 300 mln zł

Jak zapowiedział dziś Piotr Adamczyk, wicemarszałek województwa łódzkiego, kierowany przez niego urząd zamierza złożyć wniosek do konkursu medycznego o zabezpieczenie środków na budowę nowego szpitala. Nowy szpital powstałby częściowo na terenie obecnego szpitala im. Babińskiego. Teren częściowo zabudowany jest starymi, nieużytkowanymi od lat budynkami takimi jak pralnia, jadalnia czy warsztaty. Nie są one objęte ochroną konserwatora zabytków, więc prace na tym terenie mogłyby rozpocząć się stosunkowo szybko, bo szpital trzeba praktycznie wybudować od nowa.

Samorządy wojewódzkie mogą się starać o dofinansowanie budowy szpitala z Funduszu Medycznego. Zdaniem marszałka Piotra Adamczyka zarówno w Ministerstwie Zdrowia, jak i Urzędzie Marszałkowskim jest świadomość i zgoda, że taki szpital jest niezwykle potrzebny mieszkańców Łodzi i województwa. Wniosek do Funduszu Medycznego przez Urząd Marszałkowski zostanie złożony jeszcze w tym roku, a konkurs przyznający środki na budowę - jak oblicza marszałek - zostanie rozstrzygnięty w połowie przyszłego roku. Wszyscy wierzą, że decyzja będzie pozytywna dla mieszkańców Łódzkiego. Przy tych założeniach inwestycję uda się zrealizować w 3-4 lata.

- Nowy szpital, który będzie zapewniał najwyższe standardy w leczeniu psychiatrycznym zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych będzie mógł przyjąć pierwszych pacjentów - deklaruje marszałek Adamczyk.

Szacunkowy koszt budowy szpitala to ok. 300 mln zł. Zdaniem marszałka jest to kwota, którą Fundusz Medyczny byłby w stanie wyasygnować na budowę takiego ośrodka.