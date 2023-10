Zawody karate. Medale karateków łódzkiego Olimpu

Łodzianie zdobyli 8 medali: 1 złoty, 1 srebrny i 6 brązowych.

Najlepiej z Olimpu spisał się Erik Rahozenko, który wywalczył złoto w kategorii senior - 75 kg.

Z dwoma medalami wraca Kseniya Dronchanka, która wywalczyła srebro w kategorii seniorek w wadze - 55 kg i brąz w kategorii U21 - 55 kg.

Brązowe medale w tych zawodach wywalczyli: Dominik Dziuda U21 - 67 kg, Zuzanna Dopieralska U21 - 55 kg, Kamil Milski U21 - 60 kg, Nikola Szuba kadetki - 54 kg i Maja Woźniak U14 + 52 kg.

W zawodach na południu Polski wystartowało 1798 zawodników z 31 państw świata. Dla wielu karateków był to turniej kwalifikacyjny do mistrzostw świata i do mistrzostw Europy.