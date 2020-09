Założyła na twarz majtki zamiast maseczki, bo nie chcieli jej wpuścić do sklepu Leroy Merlin. Co na to sanepid? Film podbija internet!

Internet podbija nagranie, na którym widać jak kobieta założyła majtki na twarz, by wejść do sklepu budowlanego Leroy Merlin w Pile. Jak tłumaczyła, zrobiła to, bo wcześniej obsługa nie chciała jej wpuścić do sklepu bez maseczki. Przedstawiciele sanepidu przyznają, że kobieta mogła w taki sposób zasłonić swoją twarz, by chronić siebie i innych przed koronawirusem. Zdaniem sanepidu przepisów nie złamała."Znajduję się w Pile, w sklepie Leroy. Nie zostałam wpuszczona do sklepu tylko dlatego, że nie posiadam żadnego zasłonięcia twarzy. Takowe zasłonięcie twarzy posiadam. Nie liczy się materiał, nie liczy się w jaki sposób będzie zakryta twarz. Ma twarz być zakryta, więc w taki o to sposób na teren sklepu zostałam wpuszczona" - mówi pani Agata, która nagrała film już po wejściu na teren sklepu z założonymi na głowie majtkami.WIĘCEJ INFORMACJI I FILM - KLIKNIJ DALEJ