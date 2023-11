Zagłębie - Widzew. Tylko zwycięstwo uspokoi nerwowe nastroje

Zagłębie to zespół, który średnio posiada piłkę w tym sezonie przez 52 procent czasu gry. Co za tym idzie – Miedziowi należą do czołówki drużyn pod kątem wykonywanych rzutów rożnych – to aż 70 kornerów, a aż 46 z nich wywalczyli na własnym stadionie. Co więcej – drużyna Waldemara Fornalika zdobyła najwięcej bramek w lidze po rzutach rożnych – cztery.

Warto, aby o trym pamiętali w Widzewie.