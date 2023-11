Zagłębie Widzew na żywo. Zapraszamy na naszą relację live z meczu Zagłębie Widzew

Zagłębie Widzew na żywo

23 min. Sędzia Daniel Stefański analizuje, czy gol był prawidłowy 23 min. GOL DLA WIDZEWA. Nunes strzelił głową w słupek, Portugalczyk próbował dobijać, ale w końcu piłka trafiła pod nogi Jordiego Sancheza, a Hiszpan trafił do siatki. Portugalsko-hiszpańska siła znów dominuje w Widzewie. 21 min. Ciganiks ujrzał żółtą kartkę za faul w walce o górną piłkę z Kłudką 18 min. Obrońcy gospodarzy wybili piłkę po akcji łodzian 14 min. Kurminowski nad poprzeczką bramki Widzewa. Jeszcze nie oglądaliśmy celnego strzału 12 min. Po akcji Klimka z narożnika pola karnego uderzył Nunes, ale nie trafił 9 min. Obie drużyny na razie nieco schowane, badają siebie wzajemnie 4 min. Pierwsza akcja dla Zagłębia po wrzutce z wolnego. Widzewiacy sobie poradzili 3 min. Liczna frekwencja na stadionie. Kibice Widzewa w sile ok. tysiąca osób 2 min. Widzew w czarnych strojach, Zagłębie na pomarańczowo-zielono. 1 min. Pierwszy gwizdek sędziego. Gramy Godz. 17.30. Przed meczem odegrano hymn narodowy Godz. 17.25. W ubiegłym sezonie Widzew wygrał w Łodzi z Zagłębiem 3:0, a przegrał w Lubinie 29 kwietnia 0:2. Godz. 17.20. Bukmacherzy typują: wygrana Zagłębia 1:2.18, remis 1:3.35, wygrana Widzewa 1:3.20. Godz. 17.15. Sektor kibiców gości zdobi wielki transparent: Rzeczpospolita widzewska. Nasza mała ojczyzna. Godz. 17.10. Powoli wypełnia się stadion Zagłębia oraz sektor kibiców gości. Cały sektor wypełnią kibice Widzewa Godz. 17.05. Zagłębie przegrało na swoim boisku tylko raz (2:3 z Radomiakiem), Widzew na wyjazdach w siedmiu meczach trzy razy zremisował i poniósł cztery porażki. Godz. 16.55. Ten mecz ma wielkie znaczenie dla Widzewa. Po wygranej nad Wartą Puszcza ma już tylko 2 punkty mniej od Widzewa.

Widzew choć w lidze ostatnio przegrał z Wartą, to w Pucharze Polski łatwo ograł drugoligowca. Tymczasem "miedziowi" dostali srogie lanie w meczu z Rakowem. Dlatego obydwa zespoły przystąpią do tego meczu w zupełnie innych nastrojach.

Łodzianie muszą wreszcie przywieźć z meczu wyjazdowego komplet punktów, by oddalić się nieco od strefy spadkowej, która niebezpiecznie zbliżyła się do Widzewa. Wszystko w głowach i nogach piłkarzy.

Zapraszamy na naszą relację na żywo z meczu Zagłębie Widzew. Początek od godziny 17.30.