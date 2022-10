Zadanie dla ŁKS. Dziś liczy się tylko zwycięstwo

A tak jest w przypadku dzisiejszej konfrontacji na stadionie przy al. Unii, w którym ŁKS podejmie Sandecję Nowy Sącz (początek spotkania godz. 20.30).

Choć trener ŁKS Kazimierz Moskal nie chce deklarować tego jasno, to jednak ełkaesiacy są jednymi z faworytów do wywalczenia awansu do ekstraklasy. Za takim rozwiązaniem przemawia nie tylko piłkarska jakość dwukrotnych mistrzów Polski, ale także ich obecna pozycja w pierwszoligowej tabeli.

Jeśli kibice ŁKS mają powody do zadowolenia z postawy drużyny tej jesieni, to fani zespołu z Małopolski są poważnie zatroskani dyspozycją zespołu, który w poprzednim sezonie był blisko baraży o prawo gry w elicie. Wprawdzie ich drużyna w minionej kolejce wywalczyła trzy punkty (pokonała 2:1 Chojniczankę Chojnice), ale było to pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. To na pewno jest drobny promyczek nadziei na lepsze jutro, ale nie zmienia to faktu, że Sandecja spisuje się w tym sezonie słabo (na koncie ma też sześć remisów i sześć porażek). Bez wątpienia piętą achillesową gości dzisiejszego meczu jest defensywa. Zespół z Nowego Sącza stracił w trzynastu spotkaniach aż dwadzieścia jeden bramek. Nie ma się zatem co dziwić, że w ostatnich dniach przeprowadzono transfer.