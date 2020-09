Zaczyna się szkoła czasów pandemii -1 września uczniowie na boisku, w osobnych salach albo online

- Przygotowaliśmy szczegółowy regulamin pracy na pierwsze dwa tygodnie, potem będziemy myśleć, czy działać zgodnie z nim dalej, czy coś zmodyfikować – przyznaje Agnieszka Błażejczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34. – Opracowaliśmy wszystko tak, aby uczniowie poszczególnych klas ze sobą się nie stykali. Nawet obiady planujemy donosić do sal. Nie będzie ogólnoszkolnej inauguracji nowego roku. Każda klasa osobno i o różnych godzinach spotka się tylko ze swoimi wychowawcami. Osobno powitam też pierwszaki – na patio przyjdą z mamą lub tatą, a potem przejdą już do sali tylko z nauczycielami. Podobnie będzie w Szkole Podstawowej nr 111.

Rok szkolny 2020/21 – przejdzie do historii - zaczyna się w czasie pandemii koronawirusa. W Łodzi ponad 60 tysięcy uczniów 1 września rozpoczyna naukę w reżimie sanitarnym, który narzuca wiele obostrzeń i wymagał specjalnego przygotowania w każdej placówce. Nauczycielom, dzieciom i młodzieży oraz rodzicom towarzyszy przede wszystkim niepewność – idziemy do szkoły, a co będzie jutro, za tydzień czy miesiąc?

- Dwie klasy pierwsze powitam przed głównym wejściem do budynku, a potem dzieci pójdą z wychowawczyniami, by poznać swoje sale lekcyjne – mówi dyr. Małgorzata Tomaszewska. – Klasy starsze też mają spotkania tylko z nauczycielami tak ułożone, że będą się mijać.

Nauka online

Niektóre szkoły – jak np. XV Liceum Ogólnokształcące – klasy II i III przywitają tylko online.

Najważniejsze jest, by wychowawcy przekazali uczniom najważniejsze ustalenia, jakie podjęła każda szkoła, w związku z funkcjonowaniem w reżimie sanitarnym, by od jutra zacząć już lekcje. Będą one dotyczyć m.in. dróg wchodzenia do budynków, korzystania z szatni czy organizacji przerw.