Zabójcze ceny butli propan-butan na stacjach w Łodzi i okolicach

Na dużych stacjach koncernowych, takich jak AMIC lub Orlen, aby wymienić butlę, musimy mieć przygotowane średnio ok. 125 zł. Na mniejszych stacjach LPG sytuacja wygląda nieco lepiej. W Łodzi na ul. Wareckiej koszt to 99 zł, a w Zgierzu na ul. Konstantynowskiej - 95 zł. Na stacji auto-gaz w Aleksandrowie Ł. jest już drożej - zapłacić tam musimy 110 zł. W Ozorkowie butlę wymienimy za 130 zł, ale w kwotę wliczona jest usługa dowozu we wskazane przez nas miejsce. Fatalnie sytuacja wygląda w łódzkich marketach budowlanych. W markecie OBI przy ul. Szparagowej wymiana kosztuje 115 zł.

W jeszcze gorszym położeniu jesteśmy, kiedy nie posiadamy własnej butli na wymianę i musimy ją nabyć. Do ceny samego gazu należy wówczas doliczyć koszt butli, który wynosi średnio ok. 170 zł. Na taką inwestycję musimy mieć w tej chwili odłożone prawie 300 zł. Użytkownicy są zszokowani, gdyż jeszcze w 2020 roku, aby nabyć pakiet butla i 11 kg propanu-butanu można było się zamknąć w... 100 zł. Dramatyczna sytuacja to skutek rekordowych cen surowców, takich jak stal. Nie pomaga też fakt, że rynek butli został zignorowany przez rząd.