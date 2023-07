Z "Niemapą" po województwie łódzkim. Dokąd zabrać dzieci z Łodzi w czasie wakacyjnych wojaży

IEMAPA to przewodnik dla rodzin, które szukają pomysłów na letnie wycieczki. Wydawnictwo opracowane przez Mamy Projekt i zaprojektowane przez znanego łódzkiego ilustratora Tomka Kaczkowskiego jest bogate w ciekawe ilustracje i zadania do wykonania. Niewiele ma przy tym wspólnego z prawdziwymi mapami, które opierają się na pokazywaniu szlaków i wskazywaniu drogi. To raczej zachęta do odkrywania i nieoczywistego zwiedzania. Zachęcają do tego legendy i ciekawostki związane z konkretnym rejonem. Tym razem NIEMAPA jest skierowana do rodziców i opiekunów, których dzieci marzą o archeologicznych odkryciach i skarbach, chcą poszukać diabła Boruty, zobaczyć domek bobrów, zwiedzić młyn lub sprawdzić jak żyli średniowieczni rycerze. Takie właśnie atrakcje znajdą w Skansenie w Kwiatkówku i Grodzisku w Tumie.

Zwiedzając z dziećmi muzea czy historyczne budynki nie zawsze wiemy jak przedstawić je dzieciom w atrakcyjny dla nich sposób i skupiamy się raczej na trzymaniu w ryzach nieposkromionej dziecięcej energii. Za pomocą NIEMAPY uruchamiamy różne zmysły, włączamy ruch i zabawę, są też zadania plastyczne. – mówi Joanna Guszta, twórczyni NIEMAPY.