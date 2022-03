XXI Kolorowa Tolerancja w Łodzi: Mural z pokojowym przesłaniem

XXI Kolorowa Tolerancja Mural z pokojowym przesłaniem „PEACE” – taki tytuł nosi nowe graffiti, które powstało na ścianie budynku przy ul. Ogrodowej 22. Zostało zaprojektowane i namalowane przez artystę street artu Dariusza Paczkowskiego razem z młodzieżą polską i ukraińską z Ośrodka Kuratorskiego nr 1 w Łodzi oraz ze świetlicy dla dzieci „Piekarnia Wartości” przy Stowarzyszeniu Monar. Przesłanie muralu jest oczywiste i aktualne – wyraża sprzeciw wobec wojny, nawołuje do wzajemnego szacunku, pokojowego dialogu. Wczoraj w południe ostatnie pociągnięcia pędzlem sfinalizowały warsztaty graffiti pn. „Wielokulturowość na stadionach” z Dariuszem Paczkowskim, które zorganizowano w ramach tegorocznej „Kolorowej Tolerancji”. To już 21. jej edycja – tym razem pod hasłem „Dobre słowa”. Tradycją stało się, że właśnie pierwszego dnia wiosny – 21 marca – w Łodzi mówi się nie tylko o wzajemnej tolerancji, ale także o szacunku, empatii, współistnieniu, akceptacji, otwartości.

- Reagujemy także na to co dzieje się w Ukrainie, dla rodzin polskich i ukraińskich proponujemy warsztaty – zapewniają organizatorzy Kolorowej Tolerancji – przedstawiciele Centrum Dialogu im. M. Edelmana.

Dobre słowa na transparenty – hasła, slogany tworzyli uczestnicy zajęć, jakie odbyły się w minioną niedzielę 20 marca – rodziny polskie i ukraińskie. W poniedziałek 21 marca natomiast można było też porozmawiać z „Żywymi Książkami” – m.in. Byłą Narkomanką, Lesbijką, Mamą Dziecka w spektrum autyzmu, Mamą Zastępczą, Muzułmaninem-Polakiem, Ukrainką, Żydem, Pastorem- Byłym Narkomanem i Dilerem, obejrzeć film “Look around” Marty Ossowskiej i Olgi Pasek i podyskutować o problemie rasistowskich obraźliwych napisów w przestrzeni publicznej Łodzi – ponad 20 lat temu i dziś. W kolejnych dniach zaplanowano jeszcze spotkania na stadionach ŁKS i Widzew, warsztaty dla nauczycieli. Kolorowa Tolerancja 2022 potrwa do czwartku, 24 marca br.

***

Kolorowa Tolerancja odbywa się co roku 21 marca. To nie tylko pierwszy dzień wiosny, ale także Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, który rozpoczyna Tydzień Solidarności z Ludami Zmagającymi się z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową. Od 21 lat w towarzystwie uczniów i władz miasta zamalowywane są obraźliwe napisy na murach Łodzi. Odbywają się także pokazy filmów, warsztaty, spektakle, wystawy, dyskusje.