Wypadek w Głuchowie pod Tuszynem. Po zderzeniu dwóch samochodów jeden wjechał w budynek. Dwie osoby ranne ZDJĘCIA Lila Sayed

Policjanci z Koluszek wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło we wtorek (17 października) po godz. 18 w Głuchowie w gminie Tuszyn (w powiecie łódzkim wschodnim). Po zderzeniu dwóch pojazdów - skody i bmw - jeden z samochodów wjechał w budynek. Dwie osoby trafiły do szpitala.