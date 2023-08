Wypadek na al. Piłsudskiego. Wypożyczonym oplem uderzył w barierki. Nie miał prawa jazdy ZDJĘCIA

Wypadek na al. Piłsudskiego

Opel z wypożyczalni samochodów uderzył w barierki. Auto stanęło w poprzek jezdni i zablokowało przejazd w kierunku Widzewa. Na szczęście 24-letniemu kierowcy nic się nie stało.

Okoliczności wypadku wyjaśniają funkcjonariusze z Wydzialu Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

- 24-letni kierowca nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i stracił panowanie nad pojazdem - wyjaśnia Jadwiga Czyż z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Łodzi. - 24-latek nie miał uprawnień do kierowania. Policjanci skierowali wniosek do sądu o ukaranie.