Wygina się i pręży. Ach ta Edyta! Herbuś ! Gorąca sesja filigranowej tancerki robi wrażenie ZDJĘCIA! 22.03.2022

Edyta Herbuś to bardzo piękna kobieta. Jest także bardzo utalentowaną tancerką, która cieszy się sporą popularnością. Przypomnijmy, Edyta Herbuś to Trzykrotna Mistrzyni Polski Formacji Tanecznych. Dwukrotna zdobywczyni Pucharu Polski Formacji Tanecznych. Półfinalistka drugiej i czwartej edycji programu Taniec z gwiazdami (2005, 2006). Zwyciężczyni (z Marcinem Mroczkiem) 2. Konkursu Tańca Eurowizji (2008).Popularna tancerka jest także bardzo aktywna w sieci. Często Edyta Herbuś udostępnia na swoim profilu instagramowym zdjęcia, które często mówią fanom o tym, co dokładnie obecnie dzieje się w jej życiu. Jest też wśród nich wiele bardzo odważnych ujęć. Na ostatnim opublikowanym kadrze Edyta Herbuś zachwyca swoim wyglądem. Pokazała się w nieco ostrzejszym wydaniu niż zwykle.Aktorka i tancerka na wcześniej wspomnianym zdjęciu pozuje topless. Tym ujęciem rozgrzała internautów do czerwoności. Bez stanika, odziana tylko w prześwitującą koszulkę, a cała jest skąpana w deszczu. Edyta Herbuś w ostatniej sesji wręcz skradła serca fanów, którzy bardzo licznie śledzą jej konto na Instagramie.Oto niektóre z komentarzy:- Piękna modelka i piękne zdjęcie,- Kobiecość 100%,- Edyta, fota petarda, jest moc.- Edyta Herbuś doskonale wie, jak zwrócić uwagę użytkowników sieci, zachwycając wyglądem. A wam jak się podoba w takim wydaniu?Jak na najnowszych zdjęciach prezentuje się Edyta Herbuś? Naszym zdaniem efekt jest piorunujący. Zobaczcie sami.KLIKNIJ NA KOLEJNE ZDJĘCIA

