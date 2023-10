Wspólne gotowanie zalewajki na Ryneczku Wojewódzkim przy Porcie Łódź. Mieszkańcy co sobotę zaopatrują się w produkty od lokalnych rolników

Wspólne gotowanie zalewajki z marszałkiem

Prawie każdy z wystawców przewidział z okazji pierwszych urodzin rynku degustacje. Koła Gospodyń Wiejskich częstowały ciastami i zupami. Wielu degustowało zupę z dyni z chipsem boczku, prażoną dynią i żelaznymi kluskami, którą doprawiono imbirem, cytryną, pomarańczą i masłem, którą gotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Lubiaszowie. - Nasza zupa jest ugotowana na wywarze z kaczki - zachęcały do kosztowania bajecznie pachnącej i wspaniale smakującej potrawy. - To typowa zupa łódzka.

Swoje produkty wystawiało kilkudziesięciu rolników z naszego regionu. Niektórzy to stali sprzedawcy, którzy co sobotę pojawiają się na Ryneczku Wojewódzkim, kolejni przyjeżdżają ze swoimi wyrobami od kilku miesięcy. Jedną z atrakcji było dziś wspólne gotowanie zalewajki, którą częstowano łodzian robiących zakupy na ryneczku.

Na Ryneczku Wojewódzkim gotowano dziś zalewajkę, symboliczną zupę naszego regionu. Marszałek Województwa Łódzkiego, Grzegorz Schreiber, podsmażał do niej maślaki z cebulką. Wszystkie składniki były świeże, naturalne pochodziły z lokalnych gospodarstw wiejskich. Zalewajką częstowano każdego, kto dziś od godz. 9 do godz. 13 pojawił się na Ryneczku Wojewódzkim przy Porcie Łódź (ryneczek mieści w namiocie na tyłach Ikei przy Port Stacji Portu Łódź).

Ceny warzyw i owoców na ryneczku

* buraki od 2 do 6 zł/kg, cebula - od 4 do 6 zł/kg, marchew - 3 zł/kg, seler - 6 zł/kg, kalafior - 9 zł/szt., ziemniaki - od 2 do 5 zł/kg, orzech włoski - 10 zł/kg, pomidory - 11 zł/kg, jabłka od 2 do 4 zł/kg, gruszki - od 6 do 7 zł/kg, topinambur - 8 zł/kg, nieszpułka - 8 zł/kg, pigwowiec - 10 zł/kg,