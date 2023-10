Wspaniały doping kibiców poprowadził siatkarki ŁKS Commercecon do zwycięstwa. Zobaczcie ZDJĘCIA

Pierwsze dwa sety zdawały się wskazywać, że drużyna ŁKS Commercecon zakończy to spotkanie w trzech setach. Tymczasem inne plany na ten mecz miały zawodniczki Pałac Bydgoszcz. W trzeciej odsłonie spotkania solidnie powalczyły przy siatce i pokonały łódzki zespół do 21.

W czwartej partii wszystko już wróciło do normy. Mistrzynie Polski znów grały dokładnie i z pomysłem, toteż ostatecznie wygrały to spotkanie za trzy punkty.

Aktualne mistrzynie Polski nie mogły się pochwalić udanym rozpoczęciem sezonu. W poniedziałek w derbach Łodzi zostały rozbite przez siatkarki Grot Budowlanych Łódź 0:3. Widać jednak, że ełkaesianki wracają na właściwą, sportową drogę.

MVP: Aleksandra Dudek

ŁKS Commercecon Łódź - Pałac Bydgoszcz 3:1 (25:19, 25:22, 21:25, 25:19)

ŁKS Commercecon: Amanda Campos, Kamila Witkowska 10, Valentina Diouf 12, Aleksandra Dudek 22, Aleksandra Gryka 12, Roberta Ratzke, Paulina Maj-Erwardt (l) oraz Paulina Zaborowska, Anastazja Hryshchuk, Sonia Stefanik.