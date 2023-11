Wojska Polskiego na finiszu. Czy zdążą przed końcem roku? Co mówią urzędnicy a co mieszkańcy?

Obserwuję te prace i szczerze powątpiewam, czy do końca grudnia ulica Wojska Polskiego zostanie udostępniona dla ruchu – mówi Agnieszka Świerczewska, mieszkanka Dołów. – Prace prowadzone są niespiesznie, a widząc ile robotnicy są w stanie zrobić w ciągu miesiąca, to moim zdaniem to się po prostu nie zepnie. Tym bardziej, że jest przed nami zima, która może bardzo utrudnić roboty drogowe, trzeba też wziąć pod uwagę okres świąteczny, kiedy ekipa budowlana rozjedzie się do domów na ponad tydzień. No chyba, że naprawdę staną na głowie i skończą, czego też oczywiście wykluczyć nie można.