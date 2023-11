Wojewoda łódzki i radni PiS podsumowali osiem lat rządów Prawa i Sprawiedliwości w łódzkich finansach

Władze Łodzi powtarzają ostatnio jak mantrę, że przez ostatnie osiem lat nie otrzymało od polskiego rządu żadnej pomocy finansowej. Dzisiejsza konferencja nie jest obroną na te zarzuty, ponieważ my wiemy, ale rządzący Łodzią również wiedzą, że po prostu kłamią. Ta konferencja jest po to, żeby powiedzieć mieszkańcom Łodzi prawdę - powiedział na wstępie wicewojewoda łódzki Marcin Buchali.

W ciągu ośmiu lat do miejskiej kasy wpłynęło 7 miliardów 439 milionów 829 tysięcy 377 złotych.

Na konferencji stawili się: wicewojewoda łódzki Marcin Buchali oraz wiceprzewodniczący rady miejskiej Krzysztof Stasiak, radny Kamil Jeziorski, radny Rafał Markwant oraz radny Tomasz Anielak. Związani z Prawem i Sprawiedliwością politycy podsumowali ostatnie osiem lat rządów swojej partii wymieniając kwoty przekazywane do kasy miejskiej na inwestycje i realizowanie państwowych programów wspierających zarówno rodziny jak i przedsiębiorców.

Wicewojewoda dodał również, że dzięki nowelizacji ustawy około budżetowej przez polski rząd w 2022 roku władze Łodzi otrzymały w wyrównanie w 2023 roku w wysokości 156 milionów złotych. Wicewojewoda zaapelował również do władz miasta, by dokończyły wszystkie inwestycje i rozpoczęły te już zaplanowane jak remont ulic Szczecińskiej i Rąbieńskiej, które powinny zacząć się już dawno.

Oto wyliczenia łódzkich polityków Prawa i Sprawiedliwości dotyczące środków przekazanych na poszczególne inwestycje:

Modernizacja dróg samorządowych i strategicznych w Łodzi jak trasa Górna, ulice Przybyszewskiego, Pomorska, Obywatelska, Traktorowa, Krakowska Szczecińska i Rąbieńska oraz wybudowanie srogi S14 wraz ze strategicznym dojazdem do Łodzi, wybudowanie węzła Łódź Północ/Łódź Południe prowadzącej do autostrady A1 - blisko 2 miliardy 800 tysięcy zł

Kultura i sport - 190 milionów zł, w tym inwestycja w ośrodek treningowy Widzewa w Bukowcu pod Łodzią, remonty wydziałów na Uniwersytecie Łódzkim, remonty w Szkole Muzycznej oraz w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, dofinansowanie mniejszych klubów sportowych.

Zdrowie 108 inwestycji na kwotę 1 miliard 422 miliony zł - CKD (490 milionów zł), CZMP budowa nowego bloku operacyjnego oraz walka z covid-19

Praca w czasie epidemii covid 19 za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy wydano 19 930 milionów zł co uratowało 199 tysięcy 515 miejsc pracy. W samej Łodzi było to 360 milionów zł. Środki z tarczy antykryzysowej to miliard zł