Wniosek na tarczę kryzysową 6.0 można składać tylko do końca stycznia! Mało chętnych na dotacje! 27.01.2021 Piotr Jach

Wniosek na tarczę kryzysową 6.0 można składać tylko do końca stycznia! Mało chętnych na dotacje Nikt nie chce 5 tys. zł? Tylko 1 259 przedsiębiorców (dane na 11 stycznia br.) złożyło w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi wnioski o jednorazową dotację do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. To forma pomocy w ramach tzw. tarczy antykryzysowej 6.0, która jest adresowana do mikro- i małych przedsiębiorców z 41 różnych branż, m.in. gastronomii, handlu, produkcji filmowej i fotograficznej, organizacji targów, wystaw i kongresów.