Wjechał autem w budynek! Łodzianin kierował za pomocą kijków do nordic walking! ZDJĘCIA

28 października łódzka drogówka dostała zgłoszenie o samochodzie, który wjechał w budynek uszkadzając część elewacji. Po przybyciu na miejsce na ul. Łagiewnicką funkcjonariusze zobaczyli czerwone renault, uszkodzony budynek i stojącego obok mężczyznę.

61-latek tłumaczył, że przyjechał do sklepu i zaparkował auto na parkingu przodem w kierunku sklepów, po czym poszedł na zakupy. Gdy mężczyzna wrócił do auta okazało się, że tuż obok zaparkował inny samochód, który uniemożliwił otwarcie drzwi od strony kierowcy.

Nie mogąc dostać się za kierownicę 61-latek postanowił, że wejdzie od strony pasażera. . Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że kierowca próbował wyjechać z parkingu kierując za pomocą kijków do nordic walking, które miał w aucie. W efekcie jego samochód ruszył do przodu i wjechał w witrynę sklepu. W budynku przebywał pracownik. Na całe szczęście nie siedział on w tym momencie przy biurku ustawionym tuż przy ścianie, która została zniszczona przez samochód.

Badanie stanu trzeźwości kierowcy wykazało, że był trzeźwy. Kierowca otrzymał mandat karny.