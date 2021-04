Wiosna food trucków. Mobilne restauracje co miesiąc będą karmić łodzian

Do kiedy maseczki obowiązkowe? Kiedy koniec noszenia maseczek? Mieszkańcy mają dość zakrywania ust i nosa 25.04.21

Do kiedy maseczki obowiązkowe? Kiedy koniec noszenia maseczek? - pytają osoby, którym szczególnie ten obowiązek daje się we znaki. Jeszcze za ministra Szumowskiego, w pierwszej fali pandemii, mówiono o obowiązku zakrywania ust i nosa do momentu odkrycia szczepionki. Szczepionka już jest, a my nadal chodzimy w maseczkach...