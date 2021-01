Więzień miłości 481 odcinek KOLEJNE streszczenie! Popularny turecki serial Więzień miłości. Czytaj więcej o serialu TUTAJ 1.02.2021

Więzień miłości 480 odcinek streszczenie

•1.02 21 Poniedziałek

Więzień miłości streszczenie odcinka 481

Oouz nie może znieść cynizmu Dżezmiego. Między mężczyznami dochodzi do bójki. Biznesmen namawia też Azize, by wróciła do rezydencji. Szukran chce wesprzeć Zelihę. Daje jej pieniądze, które dostała od Salima. Tarik radzi Korajowi, co powinien zrobić, by pomóc Selin.

•29.01 Piątek

Odcinek 480 streszczenie

Dżezmi publicznie oskarża Azize o napaść. Do tego Jyldyz pokazuje Oouzowi informacje dotyczące rzekomych przewinień kobiety. Matka Zelihy realizuje swój przebiegły plan. Kradnie pieniądze przeznaczone na wesele córki.

•28.01.2021 Czwartek

Więzień miłości streszczenie 479 odcinka

Jyldyz zdobywa pewne informacje, które mogą raz na zawsze pogrążyć Azize. Tymczasem Zeliha i Samet skupiają się przygotowaniach do ślubu, podczas gdy matka przyszłej panny młodej myśli o zagarnięciu pieniędzy przeznaczonych na wesele pary. Tarikowi udaje się dogadać z przyszłym pracownikiem ich firmy. Ali postanawia zaopiekować się chorą Hayat.

•27.01.21 Środa

Streszczenie odcinka 478

W domu Szukran niespodziewanie pojawia się matka Zelihy. Kobieta usiłuje odradzić jej branie ślubu. Tymczasem Ali oferuje Hayat pomoc w poszukiwaniu mamy. Azize kategorycznie odrzuca propozycję Oouza o pozostaniu w rezydencji. Jednak Żulide skutecznie nakłania kobietę do pracy dla tej rodziny.

•26.02.21 Wtorek

Więzień miłości streszczenie odcinka 477

Oouz oferuje Azize wprowadzenie się do rezydencji. Tymczasem Tarik, nowy zastępca dyrektora, pomaga przy naprawie systemu komputerowego w firmie. U Szukran niespodziewanie pojawia się Zeliha. Z kolei Ali postanawia wpuścić do swojego domu śledzącą go Hayat.

Więzień miłości aktorzy

Obsada serialu "Więzień miłości":

W nowym serialu TVP2 "Więzień Miłości" wystąpią: