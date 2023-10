Wiersze urodzinowe dla dorosłych i dzieci. KRÓTKIE Życzenia urodzinowe - dla kobiety i dla mężczyzny 19.10.23

KRÓTKIE Życzenia urodzinowe dla kobiety i dla mężczyzny. ŚMIESZNE, miłe. W dniu urodzin warto złożyć najbliższym serdeczne życzenia urodzinowe. Nawet krótkie życzenia na urodziny mogą sprawić wiele radości i przyjemności jubilatowi.

Życzenia urodzinowe Co zwykle kupują łodzianie bliskim na urodziny?

- Koleżankom z pracy i znajomym zwykle składam krótkie życzenia. Często wysyłam je za pomocą sms -mówi pani Martyna, pracownica jednej z łódzkich korporacji. - Bliższym osobom i przyjaciółkom kupuję drobne upominki - zwykle coś praktycznego, żeby później się przydało.

-Żonie kupuję biżuterię i kwiaty -mówi pan Dariusz, emeryt. -Ona uwielbiam błyskotki i - jak zresztą każda kobieta - kocha kwiaty. Zwykle wybieram czerwone róże na znak mojej miłości. -Mamie daje buziaka i recytuje jakiś fajny wierszyk na urodziny (szukam go wcześniej w sieci), a tacie przybijam piątkę i kupuję (razem z mam) mały torcik w pobliskiej cukierni - mówi 15-letni Adrian, uczeń jednego z łódzkich gimnazjów. - Siostrze w ogóle nie składam życzeń bo jej nie lubię.

A co łodzianie lubią dostawać na urodziny?

-Hmmmm...?- zastanawia się pani Bożena z budki z pieczywem. - Doceniam każdy prezent, ale chyba najbardziej lubię dostawać moje ulubione perfumy. Przynajmniej wiem, że prezent zawsze wykorzystam....

-Mnie wystarczają życzenia urodzinowe, mogą być krótkie, ale ważne, żeby były szczere - uważa pan Zenon, klient pani Bożeny.

Niech Ci słonko ciepło gra,

niech Twój uśmiech długo trwa,

nie trać swej wesołej minki,

dziś są Twoje urodzinki!

W dniu tak pięknym i wspaniałym,

Życzę ci serduszkiem całym,

Dużo zdrowia, sto lat życia

Milion złotych do zdobycia

Dużo zdrówka i miłości,

mocy śmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez

pełni szczęścia jeśli chcesz.

W dniu Twojego święta

chciałam Ci powiedzieć,

że Ty jesteś dla mnie

najdroższa pod niebem!

WIERSZYKI NA URODZINY Idzie misio, idzie konik, małpka, piesek no i słonik. Wszyscy razem z balonami z najlepszymi życzeniami. Bo to dzień radosny wielce - masz już jeden roczek więcej!

W dniu tak uroczystym

W dniu twego święta

Składa Ci życzenia

Ten kto o Tobie pamięta

By życie Twe było kwiatkami usłane

Tak piękne i czyste

Jak letni poranek

By obce Ci były kłopoty i niedole

Niech nigdy nie będzie

Chmurek na twym czole

101 dalmatyńczyków, 1001 upojnych nocy, 1001 drobiazgów, 100% pewności, 7 wspaniałych, 4 pancernych, 2 setek i zakąski, strzału w 10 oraz 1 000 000 buziaków w dniu Twojego święta życzy ...

Każdego roku o tej samej porze, każdy Ci życzy co tylko może, ja korzystając z tej sposobności, życzę Ci szczęścia i wiele radości.

Niech Ci słonko ciepło gra, niech Twój uśmiech długo trwa, nie trać swej wesołej minki dziś są Twoje urodzinki!

By wszystkie fajne dni w swoim tempie upływały,codziennie uśmiechał się do ciebie świat cały,by nigdy nie było ponurej pobudki,wiał wiatr co rozwiewa smutki tego życzy Ci...

Już skończyłeś tyle lat.

a tu za tobą stoi przeszły świat.

I choć życie płata figle

Jest u ciebie widziane mile

Wszystko co było Twoim marzeniem,

co jest i będzie w przyszłości,

niech nie mija z cichym westchnieniem

lecz niech się spełni w całości.

Wszystko co piękne i upragnione

niech będzie w Twym życiu spełnione!

Jest w roku taki dzień,

W którym smutki idą w cień,

Więc z okazji tego dnia

Posłuchaj co Ci życzę ja:

Dużo zdrowia i radości,

Szczęścia w życiu i miłości,

Moc najpiękniejszych wrażeń

I spełnienia wszystkich marzeń

Dziś są Twoje urodziny...

Z tej przyczyny odstaw pełen zestaw serków

i wskocz całkiem do bąbelków.

To Cię w dobry nastrój wprawi

i na cały rok Cię rozbawi!!!

By Ci w życiu dobrze było,

żeby zawsze się szczęściło,

żeby serce Ci się śmiało,

i o przyjaciołach pamiętało.

W dniu Twych urodzin, każdy szczęścia Ci życzy.

Korzystając z tej sposobności, życzę Ci szczęścia i pomyślności,

by to, o czym marzysz, się spełniło i to, co kochasz, przy Tobie było.

Daję Ci dzisiaj swoje życzenia,

niech się Twe życie na lepsze zmienia,

wielu przyjaciół, mnóstwo miłości,

ludzkiej przyjaźni i życzliwości.

