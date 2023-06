Wiersze dla nauczycieli na koniec roku szkolnego. Życzenia i podziękowania od uczniów na koniec roku 21. 06.2023

WIERSZYKI NA ZAKOŃCZENIE ROKU, WIERSZYKI DLA NAUCZYCIELI

Dziękuję za trud podejmowanej na co dzień pięknej pracy w roli Nauczyciela. Życzę, aby aktywna i twórcza postawa znajdowała uznanie w oczach uczniów i ich rodziców oraz była źródłem osobistej satysfakcji.

Wierszyki na zakończenie roku szkolnego

Za serce, uśmiech, dobre słowo, zachętę do pracy gdy nic się nie udawało i pochwałę gdy wszystko szło dobrze. Za pomoc w odkrywaniu tego w czym jesteśmy najlepsi i przekonywanie, że możemy zrobić więcej niż się spodziewamy. Za pokazanie nam, że się liczymy i jesteśmy ważni. Za to, że w tak wielu sytuacjach mogliśmy zawsze na Panią liczyć...

Za to, że podjąłeś trud przekazania nam wiedzy w bród, że znosiłeś burdy i psoty... i choć czasem darliśmy koty, dziś mówię: Dziękuję Tobie - nauczycielowi i aniołowi w jednej osobie!

Nie tylko z książek płynie dobra nauka, z serca nauczać to jest wielka sztuka. Dziś dziękuję Tobie za to, że poukładałeś mi i w sercu i w głowie.

Dziś życzeń wiele- to dla Was- nauczyciele!

Dziś życzeń wiele- na co dzień i na niedzielę!

Uśmiech i kwiaty, przyjmijcie serdeczne słowa,

Niechaj rozbrzmiewa radością dziś nasza szkoła.

Za troskę i za cierpliwość,

którymi zawsze obdarzasz, za trud codzienny, życzliwość,

jak się rzadko dzisiaj zdarza,

za serce pełne miłości...

Dziękuję Paniom z wdzięczności!