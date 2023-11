Wiemy, jaką emeryturę otrzyma Krzysztof Rutkowski. Będzie duża!

Oczywiście, jak pan Krzysztof, to musi być światowo, no i oczywiście bogato. Niedawno informował, że ma 17 samochodów, a jego żona sprezentowała mu zegarek za 150 tys. złotych. Później dodał, że do jego kolekcji pojazdów dołączyło BMW serii 7, które kosztuje ponad 500 tys. zł. Zyje w 500-metrowej willi jak w filmie.

KRZYSZTOF RUTKOWSKI: MAM SIEDEMNAŚCIE SAMOCHODÓW. DLACZEGO? - KLIKNIJ TUTAJ

Teraz w rozmowie z reporterką serwisu „Jastrząb Post” celebryta powiedział:

- Ludzie w Polsce wstydzą się przyznać do tego, że są bogaci. To jest coś bardzo niedobrego. Ja nie mam się czego wstydzić, że jestem milionerem, że mam miliony złotych na koncie, bo nim jestem, ale ciężko pracuję, kiedy inni siedzą przed telewizorem i zmieniają kanały, oglądając to, co ich interesuje w tym momencie, a ja w wielu przypadkach jestem w robocie. To, że mój status ekonomiczny jest jaki jest, to nie jest zasługa tego, że wygrałem w lotto, czy dostałem nie wiadomo jak wielki spadek, ale jest to konsekwencją mojej ciężkiej pracy.